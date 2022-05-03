Москва, 3 мая, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 69 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru ВКС РФ

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Также высокоточными ракетами воздушного базирования в течение ночи ВКС РФ нанесено поражение шести военным объектам Украины.