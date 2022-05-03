3 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение американского издания The Hill о том, что США и их союзники, которые ввели ряд ограничительных мер в отношении Российской Федерации, загнали себя в ловушку.

Анна Царькова, , 11:26 — REGNUM США и их союзники, которые ввели ряд беспрецедентных санкций в отношении Российской Федерации, загнали себя в ловушку. Об этом пишет американское издание The Hill.

Условия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили пользователи мессенджера Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что Запад, который ввел санкции против России, плохо знают Российскую Федерацию. Иные также напомнили о том, что Россия еще не вводила ответных санкций и все проблемы, с которыми столкнулся Запад, — это результат введенных против РФ ограничительных мер.

«Обломали зубы об Россию», — отреагировала Екатерина.

«Сразу вспоминается Михаил Задорнов со своей сакраментальной фразой: «Ну тупые!!!» — иронизирует New Age.

«Странные, конечно, у них аналитики. Без особого финансового образования и так было понятно — дефицит товара всегда вызовет рост цены и спекуляции на рынке, пока видят только рост. А самое худшее начнётся, когда начнутся спекуляции своими же партнерами по НАТО! Но жгите дальше, не останавливайтесь! Вариант с санкциями сработал бы, если бы была альтернатива российским энергоресурсам, оказалось, что нет, а чего начинали? Вот не зря соросовские ставленники — молодняк, эффект налицо!» — отметила Svetlana М.

«Умом Россию не понять…» — добавил garrison19.81.

«А чего они забыли добавить, сколько авиакомпании ЕС тратят на облет России?» — напомнила Татьяна П.

«Самое забавное, что санкций-то ответных Россия практически так и не ввела, только то, что бумерангом прилетело…» — задумалась Марина.

«Ибо нечего было рыпаться на Россию. Решили напугать ежа голой опой. Вот с этой опой голой и останетесь все», — отреагировала Елена.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А все знаете, почему так произошло? На Западе в правительстве сидят люди, которые ни черта не знают о России…» — написала Гульназ.

«За что боролись, на то и напоролись… Ну и, как всегда, виновата Россия», — отметил «ЧелоВече».

«То ли ещё будет!» — добавил Ахм Маг.

«Краники пора перекрывать», — в свою очередь призвал Василий П.

«Мне нравится. т.е. Запад попал в ловушку России?! т.е. это Россия ловушку поставила? Это Россия санкции вводила? Идиоты. Стреляют себе в ногу, а виновата Россия. Идите лесом!.. Надоели!» — возмутился один из участников обсуждения.

«Есть хорошая русская поговорка. Не рой яму другому, сам в нее попадешь», — подытожила Анна.