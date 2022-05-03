Москва, , 11:00 — REGNUM Высокоточными ракетами воздушного базирования в течение минувшей ночи ВКС РФ нанесено поражение шести военным объектам Украины. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Самолёт ВКС России Mil.ru

«Среди них: защищенный пункт управления, склад боеприпасов в районе н.п. Слатино, а также 4 района сосредоточения живой силы и военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения.

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