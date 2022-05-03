Луганск, , 10:58 — REGNUM За последние сутки киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) свыше 50 снарядов. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Дома после артобстрела Дарья Драй © ИА REGNUM

«Противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющимися военными объектами. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 54 снаряда (по территории ЛНР — ред.)», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Также уточняется, что обстрелам подверглись населенные пункты Первомайск, Калиново и Стаханов, и отмечается, что украинские нацисты использовали при обстрелах реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что в результате этом в Стаханове погиб мирный житель и были ранены еще два человека, также в Первомайске погиб один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 52 человека личного состава.