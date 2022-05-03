Луганск, 3 мая, 2022, 10:58 — ИА Регнум. За последние сутки киевские боевики выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) свыше 50 снарядов. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

«Противник продолжает террор мирного населения Республики, подвергая обстрелам объекты гражданской инфраструктуры прифронтовых населенных пунктов ЛНР, не представляющих опасности для противника и не являющимися военными объектами. За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины выпустили 54 снаряда (по территории ЛНР — ред.)», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Также уточняется, что обстрелам подверглись населенные пункты Первомайск, Калиново и Стаханов, и отмечается, что украинские нацисты использовали при обстрелах реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерийские орудия калибра 152 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что в результате этом в Стаханове погиб мирный житель и были ранены еще два человека, также в Первомайске погиб один мирный житель.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 52 человека личного состава.