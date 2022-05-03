Москва, 3 мая 2022, 10:58 — REGNUM Высокоточными ракетами «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Об этом 3 мая сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«Уничтожены ангары с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) «Байрактар ТБ2», а также ракетным вооружением и боеприпасами, поступившими из США и европейских стран», — отмечается в сообщении.