Новосергиевский район, Оренбургская область, 3 мая, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В Новосергиевском районе Оренбургской области устанавливают обстоятельства ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Mytaganrog.com ДТП

Авария произошла на дороге Новосергиевка — Шарлык недалеко от посёлка Губовский. 59-летний гражданин управлял автомобилем «ВАЗ-2114» с четырьмя пассажирами и допустил опрокидывание в кювет.

В итоге водитель скончался на месте, а один из пассажиров уже в машине скорой помощи. Проводится расследование.