Москва, , 10:48 — REGNUM Порядка 200 граждан Индонезии, проживающих в Москве, отпраздновали окончание Рамадана праздничной совместной молитвой, 2 мая 2022 года, сообщает посольство Индонезии в Москве.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

После двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19 на открытой площадке во дворе посольства Индонезии в Москве состоялся праздничный намаз, организованный московским отделением индонезийской ассоциации исламского братства.

На мероприятии присутствовал посол Республики Индонезии в Российской Федерации и Республике Белоруссия Жозе Тавареш с супругой.

«Позвольте мне от своего имени и от имени моей семьи, а также всех сотрудников посольства Индонезии в Москве поздравить всех индонезийцев, находящихся в России, с праздником Ид-аль-Фитр. Пусть Всевышний дарует всем нам благословения, здоровье и счастье», — поприветствовал посол Индонезии собравшихся гостей.

Жозе Тавареш также сообщил, что в этом году, следуя указу президента Индонезии, в рамках празднования Ид-аль-Фитр не будет проводиться торжественный приём.

«Я надеюсь, что все граждане Индонезии в России понимают, что мы всё еще не можем организовать празднование Ид-аль-Фитр в этом году так, как это было принято до пандемии. Надеюсь, что в следующем году окончание Рамадана можно будет отпраздновать более масштабно», — заключил посол.

Имамом на молитве выступил полковник Буди Сусило, атташе по вопросам обороны Посольства Республики Индонезии в Москве, а проповедником — Ади Нурьянто.

«Давайте же встретим завтрашний день с оптимизмом и продемонстрируем свои лучшие качества во всех сферах нашей жизни, не забывая возносить молитвы и благодарность Всевышнему», — заявил полковник Буди Сусило.

В праздничном намазе приняли участие индонезийцы, проживающие в Москве и ее окрестностях, а также сотрудники посольства и члены их семей. Большинство присутствующих гостей составили индонезийские студенты, которые проходят обучение в различных университетах России. Также на празднике присутствовали граждане Индонезии, работающие в сфере спа-терапии.

Гости мероприятия получили традиционные индонезийские угощения, упакованные на вынос.