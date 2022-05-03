Барнаул, 3 мая, 2022, 10:42 — ИА Регнум. По случаю отмечаемого сегодня, 3 мая, Дня поминовения усопших, тысячи жителей Барнаула устремились на кладбища. Традиционное посещение мест захоронения родственников и близких в Родительский день обернулось масштабными пробками на всех трассах, ведущих на Гоньбинское, Михайловское, Власихинское и Черницкое кладбища, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище

Ранее мэрия города известила, что бесплатного подвоза людей к захоронениям не планируется, однако горожане смогут добраться до кладбищ Барнаула с помощью общественного транспорта.

Напомним, в Барнауле к Родительскому дню проведена уборка на городских кладбищах. Традиционно всем желающим бесплатно предоставляют мешки для сбора мусора, установлены контейнеры для него.

Организовано торговое обслуживание горожан продовольственными товарами, продукцией предприятий общественного питания, выпечкой, прохладительными напитками, кондитерскими изделиями, цветами, хозяйственными товарами и ритуальной продукцией.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция обеспечивает правопорядок на религиозные праздники в Барнауле. Дежурство организовано и 3 мая — в день поминовения усопших (Родительский день),

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