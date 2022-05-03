Ереван, , 10:41 — REGNUM Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна — Левон Кочарян — задержан 3 мая в ходе протестных акций армянской оппозиции в Ереване. Об этом сын политика сообщил 3 мая в своем телеграм-канале.

Протесты в Ереване Photolure

«Подвергают приводу. Везут в массивское отделение (отделение полиции района Норкский массив — ред.). Все будет хорошо», — написал он в своем сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что задержания участников протестных акций армянской оппозиции в Ереване начали специальные силы полиции республики.