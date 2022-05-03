Тель-Авив, Израиль, 3 мая, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Министерство связи и Национальное киберуправление Израиля начало внедрять новые правила в сфере обеспечения кибербезопасности для местных телекоммуникационных компаний. Об этом сообщает агентство Reuters.

geralt Кибербезопасность

Министр связи Израиля Йоаз Хендель заявил, что новая система должна стать своего рода «Железным куполом» в сфере информационной безопасности. Такое название носит тактическая система противоракетной обороны Израиля, использующаяся с 2011 года.

Телекоммуникационные компании Израиля должны будут соблюдать обязательные и унифицированные стандарты. Внедрение единых механизмов контроля и мониторинга объясняется ростом числа хакерских атак.

По данным Check Point, в первом квартале 2022 года израильские компании в среднем подвергались почти 1500 кибератакам в неделю. В сравнении с первыми тремя месяцами 2021 года число кибератак выросло на 137%.