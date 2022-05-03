Москва, 3 мая, 2022, 10:34 — ИА Регнум. На критику итальянского телеканала за интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым со стороны премьер-министра Италии Марио Драги, назвавшего эту беседу «сеансом политической агитации», ответила 3 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Mid.ru Мария Захарова

«Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики вводят в заблуждение свою общественность», — отметила она.

Также Захарова уточнила, что агитацией является то, что, как и реклама, публикуется по инициативе говорящего.

При этом российский дипломат подчеркнула, что инициатива о проведении этого интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов, и рассказала, что в российское внешнеполитическое ведомство поступают сотни запросов на интервью с Сергеем Лавровым, а также с представителями МИД и посольств.

«Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чём они не правы?», — задалась вопросом она

«Вопросы, которые задавал ведущий, он формулировал сам. Мы не вносили коррективы ни в вопросы, ни в окончательную версию интервью», — добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в интервью итальянской телекомпании «Медиасет» министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет свои позиции, а украинская сторона саботирует переговоры о денацификации.