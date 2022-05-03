Берлин, 3 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Германия подставила и себя, и ЕС, когда приняла решение поставлять на Украину тяжелое вооружение, еще и обучать солдат ВСУ. Об этом 3 мая заявила Junge Welt депутат бундестага Жаклин Настич.

PixLord Бундестаг

Следите за развитием событий в трансляции: «Наступление продолжается»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Правительство ФРГ подвергает всю Европу неконтролируемой опасности, которая в худшем случае может закончиться ядерной войной», — отметила она.

«Шольц видел эту опасность, но уступил давлению в коалиции», — добавила она.

До сих пор в Германии придерживались мнения, что обучение солдат ВСУ не переходит красную черту на пути к вступлению в конфликт. Так, об этом заявлял пресс-секретарь правительства Штеффен Хебестрейт. Ранее минобороны США заявило, что солдаты ВСУ уже проходят обучение на американских военных базах в ФРГ по согласованию с бундестагом.