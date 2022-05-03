Донецк, , 10:25 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 18 мин. Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:45 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено 18 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

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