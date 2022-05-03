* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 3 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Источники в провинции Газни сообщают, что в городе Газни убит высокопоставленный сотрудник разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Сотрудник разведки был убит во второй половине дня 2 мая в районе Роза города Газни, административного центра провинции, пишет «8 Собх».

Он был начальником одного из подразделений управления разведки в провинции Газни.

По данным источника, сотрудник разведки был застрелен неизвестными боевиками.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

Это уже второе нападение на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни в последнее время.

Ранее два бойца «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате того, что в толпу на митинге талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Газни была брошена граната.