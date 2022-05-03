Москва, , 10:19 — REGNUM Не нужен Зеленскому никакой мирный договор, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев © ИА REGNUM

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«Для него мир — это КОНЕЦ. Либо быстрый — от нацистов, которые повесят его «на гiлляку» за сговор с москалями. Либо более медленный — от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну», — написал он в Telegram-канале.

«Поэтому Зеленский и дальше будет: 1. Клянчить деньги и оружие у Запада, доказывая, что он в игре, что он надежда либерального мира, что он последний бастион европейской демократии, которую хочет растерзать медведь в ватнике. 2. Имитировать заботу об украинцах, периодически выставляя их в качестве живого щита перед бандеровцами. 3. Посылать наемных убийц российским журналистам, изображая из себя крутого ликвидатора. 4. Плодить преступные фейки о российской военной операции, используя в качестве расходного материала несчастных граждан. 5. Выступать небритым на камеру и нести ахинею с горящими от стимуляторов глазами. Иного способа сохраниться в должности у Зеленского нет. Если, конечно, сохранится сама должность», — считает он.