Москва, , 10:19 — REGNUM Видеозапись удара российского бомбардировщика Су-24М по замаскированным укрепленным позициям киевских боевиков обнародовало 3 мая Минобороны России.

Бомбардировщики Су-24М2 Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как экипаж Су-24М произвел бомбардировку по долговременным сооружениям укрепленного района украинских националистов со свободного маневра на предельно малой высоте.

При этом после проведения бомбометания экипаж произвел противоракетный маневр путем отстрела тепловых ловушек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за полчаса обстреляли Лозовое, Горловку и Донецк.