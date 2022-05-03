Барнаул, , 10:18 — REGNUM Почти половина респондентов, принявших участие в вопросе hh.ru, указали, что хотели бы ухать в другой регион проживания (45%). Также известно, что большинство из проголосовавших (51%) готовы сменить место жительства ради более высокой зарплаты.

Алтайский край Светлана Шаповалова ©

Примерно столько же готовы сменить Алтайский край на регион с более комфортной городской средой, низким уровнем преступности, а также развитой транспортной инфраструктурой и качественной работой коммунальщиков.

Нашлись среди участников голосования и те, кто хоте бы переехать в регион с более комфортными погодными условиями и экологией.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Алтайского края, включая малое предпринимательство, составила 32 377 рублей, что на 10,4% выше соответствующего периода прошлого года.

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