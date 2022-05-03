Донецк, 3 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. ВСУ за полчаса обстреляли Лозовое, Горловку и Донецк .Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️09:25 — н.п. Невельское — н.п. Лозовое: выпущено 5 мин калибра 120 мм; ️09:40 — н.п. Шумы — н.п. Горловка (пос. шахты «Комсомолец»): выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; ️09:52 — н.п. Невельское — г. Донецк: выпущено 6 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов».