Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Американская компания Rocket Lab провела успешный запуск частично многоразовой ракеты-носителя Electron. Об этом сообщает портал Space.com.

Частный космодром Rocket Lab Nro.gov

Запуск с частного космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии состоялся 2 мая в 18:49 по местному времени (3 мая 01:49 мск). Лёгкая ракета вывела на околоземную орбиту 34 малых спутника нескольких коммерческих заказчиков, включая Alba Orbital, Astrix Astronautics, Aurora Propulsion Technologies, E-Space, Spaceflight Inc. и Unseenlabs.

Особенностью прошедшего запуска стала первая попытка возвращения ступени ракеты с помощью вертолёта Sikorsky S-92. Операция прошла успешно — вертолёт подхватил первую ступень ракеты за стропы развернувшегося парашюта, который снижал скорость падения.

Ранее в Rocket Lab давали первой ступени опуститься в воду Тихого океана, после чего вылавливали и восстанавливали блок. Применение вертолёта позволит снизить затраты на восстановление первой ступени для повторного использования.

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