Баку, , 10:12 — REGNUM Минобороны Азербайджана заявило о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной.

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вечером 2 мая подразделения ВСАрмении с позиций в направлении н.п. Юхары Шорджа Басаркечярского района госграницы с перерывами подвергали из стрелкового оружия обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в н.п. Зяйлик Кяльбаджарского района», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям приняты «адекватные меры реагирования».

Комментариев армянской стороны пока не поступало.