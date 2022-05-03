Баку, 3 мая, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Минобороны Азербайджана заявило о нарушениях режима прекращения огня в Карабахе армянской стороной.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Вечером 2 мая подразделения ВС Армении с позиций в направлении н. п. Юхары Шорджа Басаркечярского района госграницы с перерывами подвергали из стрелкового оружия обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в н. п. Зяйлик Кяльбаджарского района», — отмечается в сообщении ведомства.

По информации азербайджанского оборонного ведомства, по указанным направлениям приняты «адекватные меры реагирования».

Комментариев армянской стороны пока не поступало.