Токио, 3 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Митинг в поддержку девятой, т.н. «мирной» статьи конституции страны, согласно которой Япония отказывается от обладания армией и от войны как средства разрешения международных конфликтов, проходит в центре Осаки.

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Протестующие в парке Огимати держат в руках плакаты с призывами к миру в азиатском регионе, недопущению изменения девятой статьи конституции Японии, а также за перенаправление средств под строительство казино на меры по борьбе с коронавирусом, переда РИА Новости.

Согласно последним опросам общественного мнения, проведенным японскими СМИ, от 50% до 70% населения страны поддерживают «мирную» статью конституции.