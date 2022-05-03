Тюмень, , 10:00 — REGNUM В Тюмени памятник легендарной ракетной установке «Катюша» разрисовали граффити неизвестные вандалы. Фотографии из сквера Победы были опубликованы в паблике «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

Памятник «Катюше» в Сквере победы. Тюмень. Пресс-служба горадминистрации Тюмени

«Памятник военной техники легендарная «Катюша», скоро Парад Победы, а наши власти даже не умудрились закрасить, да и вообще привести в вид эту технику, хотя три дня назад приезжала какая-то бригада для восстановления постамента. Провели реконструкцию дорожной плитки и уехали. Неужели нельзя было купить банку зелёной краски и закрасить эти иероглифы?» — пишет возмущённый тюменец.

Под фото с разрисованным символом Победы тюменцы выразили возмущение.

«Не уважают историю и технику тех времён, рисуют, пишут гадости всякие. Мы благодаря этой технике войну выиграли!» — выражает общее мнение один из комментаторов.

Автору поста заметили, что подобные жалобы лучше писать не в соцсетях, а напрямую в городской департамент по благоустройству. И буквально на следующий день после публикации сотрудники АО «ТОДЭП» привели памятник легендарной «Катюше» в порядок.