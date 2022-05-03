Донецк, 3 мая 2022, 09:59 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 3 мая сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:️ 09:30 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 Град», — отмечается в сообщении.
За минувшие сутки ВСУ 17 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив свыше 120 боеприпасов.
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