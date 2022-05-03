Элиста, 3 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 10 человек, выздоровели 33 ковид-пациентов. Такие данные приводит региональный минздрав 3 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух госпиталях Калмыкии лечение получают 47 пациентов с COVID-19. Состояние одного человека оценивается как тяжёлое.

Всего в Калмыкии выявили 51 195 носителей коронавируса, выздоровели 51 130 человек. Справиться с COVID-19 не смогли 840 пациентов.