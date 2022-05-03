Комрат, Молдавия, , 09:50 — REGNUM Закон, который разрешает изготавливать, хранить и использовать георгиевские ленты, подписала глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах. Об этом 3 мая сообщается официальный портал властей молдавской автономии.

Георгиевская лента

«Глава Гагаузии Ирина Влах подписала закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование Георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что указанным законом также устанавливается проведение на территории молдавской автономии ряда мероприятий, предназначенных для увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения.

Отметим, 29 апреля депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента) единогласным решением одобрили законопроект, разрешающий использовать георгиевскую ленту на территории автономии. При этом в Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и латинских букв V и Z, которые стали символами спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.