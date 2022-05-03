В Гагаузской автономии Молдавии разрешили носить георгиевские ленты
Комрат, Молдавия, 3 мая, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Закон, который разрешает изготавливать, хранить и использовать георгиевские ленты, подписала глава Гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах. Об этом 3 мая сообщает официальный портал властей молдавской автономии.
«Глава Гагаузии Ирина Влах подписала закон «Об использовании символов Победы на территории Гагаузии». Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.
Кроме этого, отмечается, что указанным законом также устанавливается проведение на территории молдавской автономии ряда мероприятий, предназначенных для увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения.
Отметим, 29 апреля депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента) единогласным решением одобрили законопроект, разрешающий использовать георгиевскую ленту на территории автономии. При этом в Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и латинских букв V и Z, которые стали символами спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.