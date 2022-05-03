Иркутск, , 09:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области немного улучшилась. По состоянию на 3 мая 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8624 человек, причём четверо из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 292 012 (+52 за сутки).

Госпитализированы 471 (+13 за сутки). В то же время выздоровел 286 931 пациент (+118 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 677 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

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