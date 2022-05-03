Санкт-Петербург, 3 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Руководство Михайловского театра приняло решение о прекращении сотрудничества с заслуженным артистом России Иваном Васильевым. Об этом говорится в заявлении художественного руководителя театра Владимира Кехмана, опубликованном на странице театр в социальной сети «Вконтакте».

A.Savin Михайловский театр на площади Искусств. Санкт-Петербург. Россия.

1 мая Иван Васильев должен был выступить в балете «Корсар». Кехман рассказал, что артист сослался на плохое самочувствие и предупредил, что не сможет выступить всего за час до начала выступления. Худрук театра извинился перед зрителями и добавил, что проблемы начались уже во время предыдущего выступления Васильева в театре.

«Предыдущее выступление Ивана Васильева в «Корсаре» 27 марта у нас хоть и состоялось, но не соответствовало уровню звезды. Если говорить прямо, артист в основном ходил по сцене. Между тем уже через день в Большом театре он танцевал блистательно», — заявил Кехман.

Он подчеркнул, что театр не намерен продолжать сотрудничество с артистом.