Белгород, 3 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Сообщения о том, что он вместе со своей семьей покинул территорию России, опроверг губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он рассказал об этом 3 мая в видеосообщении, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

Как отметил Гладков, в ночь на 3 мая появилось сообщение о том, что он вместе со своей семьей якобы покинул территорию России.

«Хочу всех наших оппонентов и недругов разочаровать: вся семья со мной! Сейчас собираемся на Яковлевский марафон в полном составе. Даже больше — приехала дочь с мужем и с внучкой», — сказал глава Белгородской области.

Кроме того, он пригласил всех провести 3 мая вместе со своими близкими, заняться спортом или просто «хорошо отдохнуть перед началом трудовой недели». При этом Гладков также показал все свою семью, которая в полном составе собралась принять участие в названном марафоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявил сопредседатель британской партии зеленых Адриан Рамзи заявил, что Великобритания должна выйти из НАТО, как только закончится конфликт на Украине.