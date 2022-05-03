Ростов-на-Дону, , 09:40 — REGNUM В Ростовской области в марте 2022 года количество бракосочетаний резко снизилось на фоне увеличения числа разводов. На это указывают статистические данные.

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Из сведений, опубликованным Росстатом, следует, что на Дону в первый весенний месяц узами брака связали свои отношения около 1,5 тыс. пар, что почти на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Расторгли семейные отношения в марте 1877 пар. Число разводов по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 26%.