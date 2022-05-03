Барнаул, 3 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Информирование о распространении коронавируса в Алтайском крае претерпело изменение. Вот уже третьи сутки, как в оперштабе региона сочли ненужным указать число выздоровевших пациентов. Вместо этого по состоянию на 3 мая вновь извещается о выбывших: «Выбыли 265 656 человека (+ 280), в том числе умерли от коронавирусной инфекции — 8606 человека (+4)».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Проходят лечение 1139 (-193 за последние сутки). Также известно, что за последние сутки выявлен 91 новый носитель SARS-CoV-2. Число тестирований повысилось с 949 до 1592 сутки (на 643 больше).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ составило: 31 792 (+2 за последние сутки) и 216 642 (+87 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 71 (на пять меньше, чем сутками ранее). Из них 32 подключены к аппаратам ИВЛ (на одного меньше, чем сутками ранее).

Также на Алтае выявлено уже 40 698 зараженных коронавирусом среди детей (+13 за последние сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 266 795 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2022 года общее число жертв SARS-CoV-2 в крае почему-то сократили с 10 179 человек до 8597 (на 1582) за последние пятеро суток.

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