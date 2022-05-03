Лондон, , 09:31 — REGNUM Великобритания должна выйти из НАТО, как только закончится конфликт на Украине. Об этом заявил сопредседатель партии зеленых Адриан Рамзи, передает Sky News.

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«Выход Британии из НАТО остается долгосрочной политикой, так как мы хотели бы, чтобы больше внимание уделялось миротворческим институтам», — отметил он.

При этом он добавил, что из-за событий на Украине не призывает немедленно покинуть альянс и считает, что Британия должна способствовать скорейшему завершению конфликта.