Богородское, Московская область, , 09:30 — REGNUM На складе в Московской области, на котором пожар распространился по всей площади помещения в 33,8 тысячи кв. метров, ликвидировано открытое горение. Об этом 3 мая сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар 76.mchs.gov.ru

«Ликвидировано открытое горение на складе в Богородском районе Московской области», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что общая площадь пожара составила 33 800 кв. метров, и добавляется, что к работам по его ликвидации было привлечено 109 человек, а также было задействовано 37 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число жертв пожара на Пермском пороховом заводе возросло до трёх.