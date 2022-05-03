Пономарёвский район, Оренбургская область, 3 мая, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Пономарёвском районе Оренбургской области 14-летняя девочка получила ожоги, попытавшись затопить баню бензином. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

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У пострадавшей диагностирован ожог правой руки. На лечении она находится в Оренбурге.

Полицейские проводят проверку. По её итогам предстоит принять соответствующее процессуальное решение.