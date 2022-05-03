Москва, , 09:23 — REGNUM Переход на четырехдневную рабочую неделю в России может произойти в недалеком будущем. Такое мнение 3 мая высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего. Хотя отдельные предприятия уже работают в таком формате — в рамках дистанционной или неполной занятости», — приводит его слова РИА Новости.

Также Нилов отметил, что, по его мнению, во время пандемии это было одним из оптимальных решений в вопросе сохранения кадров и продолжения деятельности предприятия и подчеркнул, что в этом вопросе главным является поэтапная эволюция, а «не законодательно-насильственное внедрение».

«К тому же нужно учитывать специфику работы предприятий непрерывного цикла, там сокращённая рабочая неделя изначально невозможна», — добавил депутат.

В то же время, он уточнил, что для ряда отдельных видов и направлений в бизнесе четырехдневная рабочая неделя станет прямым сокращением прибыли.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — пояснил Нилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр Абросимов считает нецелесообразным предложение замглавы Совбеза Дмитрия Медведева по введению четырёхдневной рабочей недели.