Курган, 3 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. При планировании выезда из Курганской области в Свердловскую водителям рекомендуется выбрать пути объезда или вовсе воздержаться от выезда. Об этом сообщает оперативный штаб Зауралья.

Government-nnov.ru Дорога

В связи с ограничением видимости из-за пожаров в Кетовском районе на автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган с 323 по 331 километры (район Иковка – Чашинский) организовано реверсивное движение транспорта.

На задымлённых дорогах дежурят сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД с включённой световой сигнализацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Курганской области уже неделю бушуют природные пожары.