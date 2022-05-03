Таллин, , 09:10 — REGNUM Предложение эстонской Консервативной народной партии об отзыве Эстонией подписи под договором о границах с Россией от 18 февраля 2014 года рассмотрит 3 мая парламент этой прибалтийской республики. Об этом 3 мая сообщает портал Delfi.

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При этом в пояснительной записке к своему предложению депутаты указанной эстонской партии обвинили Россию в «идеологических и политических атаках» на власти Эстонии и заявили о якобы «оккупации» российской стороной свыше 5% территории этой прибалтийской страны.

Также, как считают представители названной политической силы Эстонии, заключение нового соглашения о границе без преемственности от Тартуского мирного договора 1920 года не позволит Таллину получить компенсацию за принадлежавшие ей в межвоенный период территории.

«Этот шаг (отзыв подписи с эстонской стороны. — ред.) позволил бы посадить Россию за стол переговоров и взять в качестве отправной точки для дальнейшего урегулирования продолжение действия Тартуского мирного договора», — утверждается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля властями Кипра и Эстонии был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере цифрового сотрудничества.