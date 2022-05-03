Москва, 3 мая, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Цены на легковые автомобили различных сегментов в России в первом квартале 2022 года выросли от 20% до 50%. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на результаты исследования экспертов РГС Банка и банка «Открытие».

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Рост цен на первичном рынке из-за нехватки электронных компонентов в 2021 году вызвал рост и на рынке подержанных авто. В 2022 году ситуация усугубилась антироссийскими санкциями, приведшими к сбоям в цепочке поставок комплектующих. В результате за последние 12 месяцев цены на популярные модели автомобилей на вторичном рынке в России выросли от 39% до 75%.

В сегменте малолитражных автомобилей рост цен до 45% в год зафиксирован для моделей Skoda Rapid, LADA Vesta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Lada Granta за год подорожала на 59,5%, Volkswagen Polo — на 60,4%. В «гольф-классе» модель Kia Ceed за год подорожала на 42%, а Skoda Octavia — на 69%.

Средняя стоимость дорогих седанов среднего и бизнес-классов по итогам первого квартала текущего года выросла до 5,9 млн рублей. Mercedes-Benz E-Class за год подорожал на 55%, BMW 3 серии — на 51%, Toyota Camry — на 46%.