Ереван, , 08:58 — REGNUM Задержания участников протестных акций армянской оппозиции в Ереване начали специальные силы полиции республики. Акции протеста транслируются 3 мая в прямом эфире местными информационными порталами.

Акция протеста в Ереване Photolure

При этом на данный момент протестующие перекрыли ряд улиц и в центре, и на окраине армянской столицы, в результате чего в городе образовались огромные пробки.

Также продолжаются шествия и другие протестные акции оппозиции, при этом ранее один из лидеров армянской оппозиции Ишхан Сагателян призвал водителей передвигаться по городу с минимальной скоростью, чтобы образовывались скопления автомобилей. Участники протестных акций скандируют: «Армения без турок», «Армения без Никола» и «предатель, уходи».

Как сообщало ИА REGNUM, утром 2 ма, армянские полицейские по состоянию на 09:40 (08:40 мск) задержали 125 активистов из числа участников мирных протестных акций оппозиции Армении, требующих отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна и перекрывавших улицы Еревана.