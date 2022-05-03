Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону 16-летний подросток получил тяжёлые травмы в ДТП с мотоциклом, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

Мотоцикл

Сообщение о дорожной аварии на улице Нариманова в полицию поступило примерно в 20:35 мск 2 мая. Водитель Ford Focus, по предварительным данным, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу Stels, управляемому 15-летним водителем без прав, и столкнулся с ним. От удара мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль Honda.

В результате дорожной аварии тяжёлые травмы получил пассажир мотоцикла. Его доставили в реанимацию.

По факту ДТП назначена проверка.