Оренбург, 3 мая, 2022, 08:55 — ИА Регнум. В Оренбурге 3 мая на кладбища будут курсировать 140 автобусов. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

OpenClipart-Vectors Кладбище

Транспорт будет курсировать с 8:00 до 20:00 по местному времени по маршрутам №46, №60 и №60с. Также автобусы проедут по территории территории кладбищенского комплекса «Степной».

Личный транспорт на территорию этого комплекса и кладбища по ул. Монтажников 3 мая допускать не будут. Стоянки организовали вдоль погостов.