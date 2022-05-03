Москва, , 08:48 — REGNUM Круг лиц, которые причастны к разработке биологического оружия на Украине и в число которых входили представители минобороны США, а также американских компаний, удалось определить российским следователям. Об этом 3 мая рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — сказал он в интервью RT.

Также глава СК РФ уточнил, что в данный момент правоохранители ведут расследование уголовного дела по этому вопросу и указал, что, по информации следователей, с 2005 года объем финансирования Вашингтоном биологических программ на Украине составил свыше $224 млн.

Кроме того, Бастрыкин добавил, что Соединенные Штаты последовательным образом осуществляли модернизацию и переоснащение около трех десятков научных учреждений украинских министерств здравоохранения и сельского хозяйства, а также нескольких санитарно-эпидемиологических объектов командования медицинских сил минобороны этой страны.

«Результаты исследований вывезены на подконтрольные Киеву территории перед началом специальной военной операции», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российско-украинскую границу пересекли ещё более 8,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины.