Новочеркасск, Ростовская область, , 08:48 — REGNUM В развитие Новочеркасского электровозостроительного завода будет вложено около 1,77 млрд рублей. Основная доля инвестиций будет направлена на цифровизацию, реструктуризацию производства и запуск ранее созданных новых продуктов в серию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Электровоз «Ермак», изготовленный на НЭВЗе Donland.ru

В рамках инвестиционного проекта «Поддержание существующих мощностей» в 2021 году введено в эксплуатацию 14 единиц нового оборудования. Это позволило внедрить современную технологию производства, повысить качество изготавливаемых узлов и деталей электровоза, а также увеличить производительность труда.

«Мы в максимально сжатые сроки освоили выпуск новых электровозов переменного тока с асинхронным тяговым приводом — 2ЭС5С и 3ЭС5С, которые собраны из российских комплектующих. При этом их результаты выше, чем у зарубежных аналогов. Производительность новых локомотивов в 1,5 раза выше, а стоимость жизненного цикла электровоза на 18% меньше», — отметил генеральный директор предприятия Андрей Власенко.