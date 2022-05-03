Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Очередные репетиции военного парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоятся в центре Ростова-на-Дону, в связи с чем вводятся ограничения движение транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Алексей Колчин ИА REGNUM К репетиции парада готовы

Так, движение транспорта на Театральной площади и прилегающих улицах с 18:00 до 01:00 перекроют 3, 4 и 5 мая, с 06:00 до 14:00 — 7 и 9 мая. В День Победы в связи с проведением гала-концерта на Театральной площади прекращено движение транспорта будет с 06:00 по 00:00.

«Просим водителей учитывать данную информацию при построении маршрутов движения по городу в праздничные дни», — обратились к автовладельцам власти.