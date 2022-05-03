Иркутск, 3 мая, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Глава Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале 3 мая опубликовал видеокадры страшного пожара, бушевавшего близ трассы «Сибирь». При этом он пояснил, что огонь уже потушен:

Цитата из видео Лесной пожар близ трассы «Сибирь»

«Ночью и утром многие водители на трассе «Сибирь» были обеспокоены пожаром, который полыхал в Зиминском районе. Огонь подошел к тракту. Возгорание произошло недалеко от деревни Нижнечиркина. В ней живут 59 человек, в том числе — 17 детей. На место сразу выехали сотрудники Лесопожарной службы Зиминского филиала Иркутского лесхоза, патрульно-маневренная группа муниципалитета и сотрудники МЧС. Работали всю ночь.

К 6 утра возгорание было локализовано, к 8 утра — ликвидировано. Сейчас дознавателям предстоит выяснить его причину».

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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки, 2 мая, в лесном фонде в Иркутской области полностью ликвидировано 17 пожаров на площади 844,4 га.

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