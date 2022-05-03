Москва, , 08:44 — REGNUM СК РФ возбудил 14 уголовных дел за незаконное уголовное преследование на Украине граждан РФ, в том числе бывших военных и депутатов. Об этом 3 мая сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин Kremlin.ru

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«За незаконное привлечение граждан к уголовной ответственности в отношении украинских чиновников, юристов СК РФ возбуждает уголовные дела и привлекает их к установленной законом уголовной ответственности. СК РФ возбуждено 14 таких уголовных дел», — отметил он в интервью RT.

Кроме того, он назвал абсурдными решения Украины об уголовном преследовании депутатов РФ и других должностных лиц.