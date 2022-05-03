Ростов-на-Дону, 3 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Жители Ростовской области в преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне могут присоединиться к акции «Окна Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Правительство Забайкальского края Забайкальцы украшают окна ко Дню Победы

Окна квартир и домов предлагается украсить символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. Фотографии участники акции могут разместить в социальных сетях, сопроводив снимки с хештегами #ОкнаПобеды, #ОкнаПобеды61, #ДонМолодой.

Принять участие в акции можно до 31 мая.