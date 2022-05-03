Челябинск, 3 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Челябинске на площади Революции 3 мая будет ограничено движение для пешеходов. Об этом сообщили журналистам в мэрии.

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Ограничение связано с репетицией творческих коллективов, которые 9 мая примут участие в Эпилоге Торжественного построения. Оно будет действовать с 17:00 до 19:00.

«Просим заранее планировать свой маршрут передвижения», — говорится в сообщении администрации города.